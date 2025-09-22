Однако есть случаи, когда соискатели могут это право потерять. Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу, когда такое случается.

Когда студент теряет отсрочку?

Первый проректор ЛНУ имени Ивана Франко рассказал, что студент может потерять право на отсрочку, если его отчислили из вуза.

Также, если он переводится с дневной на заочную форму получения образования, теряет это право. И если уже, например, получал степень бакалавра и получает его снова,

– уточнил он.

И пояснил: это происходит потому, что студент нарушает условие последовательного получения образования.

Он может учиться – это право каждого гражданина Украины на получение образования – но право на отсрочку в таком случае он не получит,

– отметил Гукалюк.

Должны ли аспиранты посещать пары?

Педагог также напомнил, что аспиранты теряют право на отсрочку, если их отчислят из вуза.

Аспиранты, которые учатся очно (а именно очный формат получения образования дает право на отсрочку) должны, конечно, обязательно посещать занятия оффлайн. Если они этого не делают, то после итоговой аттестации есть отчисление за академическую неуспеваемость, то есть за невыполнение индивидуального учебного плана,

– напоминает Гукалюк.

Также он сообщил, что все аспиранты отчитываются постоянно на кафедрах. На кафедре при этом могут не аттестовать такого аспиранта. Поэтому вуз действует только в рамках законодательства о высшем образовании и их нормативного документа, который регламентирует образовательный процесс на всех уровнях.

Кто имеет право на отсрочку?