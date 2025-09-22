В частности, это касается тех, кто получает образование – но не всех. Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу, кто имеет право на получение отсрочки благодаря образованию.

Кто из студентов имеет право на отсрочку?

Педагог отметил: право на отсрочку имеют студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме. Также те, кто получает образование последовательно – например, учится в магистратуре и соответственно такой образовательной степени еще не получали. Такие лица обращаются в учреждения высшего образования.

Мы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования формируем сообщение. Ранее формировали справки, а теперь студенты получают сообщение о том, что они не нарушают последовательности получения образования,

– уточнил он.

Кто может потерять право на отсрочку?