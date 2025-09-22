В частности, это касается тех, кто получает образование – но не всех. Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу, кто имеет право на получение отсрочки благодаря образованию.
Кто из студентов имеет право на отсрочку?
Педагог отметил: право на отсрочку имеют студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме. Также те, кто получает образование последовательно – например, учится в магистратуре и соответственно такой образовательной степени еще не получали. Такие лица обращаются в учреждения высшего образования.
Мы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования формируем сообщение. Ранее формировали справки, а теперь студенты получают сообщение о том, что они не нарушают последовательности получения образования,
– уточнил он.
Кто может потерять право на отсрочку?
- Недавно Комитет Рады по вопросам нацбезопасности Верховной Рады поддержал законопроект, который меняет правила отсрочки от мобилизации для педагогов и студентов.
- Ученики профтехов и колледжей будут иметь отсрочку, если начали обучение до 25 лет и получают образование по дневной или дуальной форме впервые на новом уровне.
- Для студентов университетов требования похожи. Однако отсрочка будет действовать только в течение официально определенного срока обучения.
- Если бакалавриат длится четыре года, то в течение соответствующего срока будет действовать и отсрочка.
- Если студент берет академотпуск, снова сдает курсы или затягивает обучение, он теряет право на отсрочку – даже если де-юре является студентом.