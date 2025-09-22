Зокрема, це стосується тих, хто здобуває освіту – але не всіх. Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу, хто має право на отримання відстрочки завдяки освіті.

Хто зі студентів має право на відстрочку?

Освітянин зауважив: право на відстрочку мають студенти, які навчаються на денній або дуальній формі. Також ті, хто здобуває освіту послідовно – наприклад, навчається у магістратурі і відповідно такого освітнього ступеня ще не здобували. Такі особи звертаються до закладів вищої освіти.

Ми в Єдиній державній електронній базі з питань освіти формуємо повідомлення. Раніше формували довідки, а тепер студенти отримують повідомлення про те, що вони не порушують послідовності здобуття освіти,

– уточнив він.

Хто може втратити право на відстрочку?