Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу про те, чи навчаються у ЛНУ студенти, яким понад 25 років.

Чи навчаються у ЛНУ студенти, яким понад 25 років?

Гукалюк повідомив, що студенти віком понад 25 років є на всіх рівнях здобуття вищої освіти у виші. Але їх є небагато.

На бакалаврат могло вступити до 10 осіб. На магістратурі таких осіб може бути трохи більше,

– уточнив він.

І додав: щодо аспірантури наразі точні дані невідомі, адже триває процедура подання заяв.

Але ми повідомляємо ТЦК, що ми таких осіб зарахували. І вони беруть довідки і йдуть до ТЦК. Там чітко видно, чи вони порушують послідовність здобуття освіти, чи ні,

– розповів перший проректор вишу Франка.

При цьому додав: коли запровадили норму послідовності здобуття освіти для отримання відстрочки від мобілізації, були випадки, коли з ЛНУ імені Івана Франка відрахували одночасно 10 чи 20 осіб через порушення цієї норми.

Зауважимо, що норма послідовності здобуття освіти полягає у тому, що студент, магістрант чи аспірант денної або дуальної форми має право на відстрочку від мобілізації, якщо здобуває послідовну освіту, тобто навчається на магістратурі, якщо вже має ступінь бакалавра, а не магістра.

За що відраховують студентів із ЛНУ імені Івана Франка?