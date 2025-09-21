Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу, скільки студентів покинули навчання в ЛНУ, зважаючи на вищезгаданий дозвіл.
Скільки студентів покинули навчання у ЛНУ?
Гукалюк зазначив, що виш не має конкретних даних щодо кількості таких хлопців.
Це може бути близько 10 осіб з вищезгаданих 65, яких відрахували з 1 вересня. Максимум – 15 осіб. Загалом я не бачу масового відтоку людей після того, як ухвалили рішення про дозвіл на виїзд за кордон хлопцям віком 18 – 22 роки,
– зауважив він.
І додав, що це, очевидно, пов'язано з тим, що більшість студентів, які навчаються в ЛНУ на бакалавраті, ще не досягли 21-річного віку. Тож поки ще і навчаються в університеті.
Як ситуація розгортатиметься далі – покаже час. Ми моніторимо ситуацію і контролюємо, як відраховують хлопців,
– резюмував перший проректор львівського ЗВО.
Чи покидають Львівську політехніку першокурсники?
У Львівській політехніці запровадили офлайн-навчання, зокрема, аби повернути викладачів в Україну. Зараз у ЗВО не бачать відпливу педагогів.
Ректорка університету Наталія Шаховська розповіла, що натомість у виші спостерігають відтік першокурсників, які вже вступили в університети.
Наближаючись до віку, коли не можна буде перетинати кордон, вони виїжджають, зазначила вона.