Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар народного депутата, голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака в етері національного маратону.

Що буде з відстрочкою для студентів-чоловіків від 25 років?

Сергій Бабак зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії дуже багато людей скористувалися лазівкою в законодавстві й пішли в заклади вищої освіти не для того, щоб навчатися, а щоб уникнути мобілізації.

Тому в українському парламенті наразі пропрацьовують питання, як відповідну лазівку можна прибрати.

Нардеп зазначив, що зараз один з законопроєктів перебуває на розгляді в комітеті національної безпеки, оборони та розвідки який, звісно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку від мобілізації.

І один з цих законопроєктів якраз готовий до другої читання і говорить, що чоловіки віком 25+ (років – 24 Канал), які будуть вступати в заклади вищої освіти або фахової, або професійної освіти не будуть мати право на відстрочку (від мобілізації – 24 Канал),

– пояснив Бабак.

За словами голови освітнього комітету Ради, ця ініціатива є достатньо радикальною, але, як він наголосив, це потрібно робити, якщо йдеться про безпеку нашої країни.

Як зараз намагаються боротися з відповідною лазівкою?

Сергій Бабак зауважив, що наразі у закладах вищої, фахової передвищої та професійної освіти постійно тривають перевірки на предмет того, як чоловіки-студенти старші за 25 років навчаються.

"Для розуміння, до 2022 року в середньому в системі освіти вищої та фахової передвищої перебувало одночасно десь близько 30 тисяч чоловіків віком 25+ років. Станом на 1 вересня 2025 року їх стало 250 тисяч. Тому ми не можемо як держава обмежити право на освіту, звісно, але між тим ми будемо перевіряти, як ці люди насправді навчаються", – зазначив нардеп.

Він також підкреслив, що Державна служба якості освіти вже зробила велику кількість перевірок, за результатами яких було відраховано майже 50 тисяч людей, які насправді не навчалися, а лише формально "ховалися" в цих закладах освіти.

Окрім того, парламентар додав, що також перевірялося керівництво навчальних закладів. За його словами, вже є 8 кримінальних справ щодо масового набору таких людей до навчальних закладів.

