Більшість процедур перевели в онлайн, щоб зменшити навантаження на ТЦК та зробити мобілізацію швидшою і прозорішою. Про це розповіли у Міноборони в коментарі "РБК-Україна", передає 24 Канал.

Що змінилося в мобілізації у 2026 році?

Основні зміни у процесі мобілізації, що залишаються актуальними у 2026 році, охоплюють:

отримання відстрочки від мобілізації онлайн . Більшість відстрочок оформлюються та продовжуються автоматично через Резерв+. ТЦК більше не приймає паперові заяви. Для тих, хто не користується смартфоном, можна подати документи у ЦНАП.

Резерв ID замість паперових довідок. Відтепер основним документом військовозобов'язаного є Резерв ID у додатку. Для тих, хто хоче, доступна друкована версія через додаток, портал Дія або ЦНАП. Окрім того, Резерв ID тепер містить фото власника. Фото в документі в Резерв+ спрощує та пришвидшує перевірку. Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як і документ із фото.

оплата штрафів онлайн. Через Резерв+ можна сплатити штрафи за порушення правил військового обліку з 50% знижкою протягом трьох днів після розгляду заяви. Оплата закриває порушення, але не звільняє від обов'язків військового обліку.

електронні направлення на ВЛК та електронні черги. Направлення на медкомісію та результати тепер автоматично надходять у додаток, підписані електронним підписом. Електронна черга забезпечує простий, прозорий та швидкий запис на прийом до ТЦК та СП без тривалого очікування.

Завдяки цим змінам мобілізаційні процеси стали швидшими, зручнішими та безпечнішими для громадян.

Нагадаємо, що на днях у мережі поширилася інформація, що, буцімто, ТЦК більше не стоятимуть та блокпостах і не зупинятимуть людей на вулицях. Мовляв, цей процес тепер автоматизований. Камери будуть зчитувати номери автівок. Якщо власник фігурує в базі "Оберіг", то про це надходитиме сигнал до найближчого патруля. У Міноборони спростували повідомлення у мережі.

До слов, з 1 січня 2026 року в Україні запрацювали нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Бронювати можна лише тих, хто має зарплату не менше 21 617 гривень на місяць.