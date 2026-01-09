Кого саме це стосується та що варто знати – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що зміниться для військовозобов'язаних?

Відповідно до нових вимог, компанії зможуть залишати на робочих місцях працівників лише за умови, що їхня офіційна заробітна плата відповідатиме підвищеним мінімальним стандартам.

З початку 2026 року цей поріг зросте до 21 600 гривень на місяць.

Довідка. Ця зміна пов’язана з підвищенням мінімальної заробітної плати, яка у державному бюджеті на 2026 рік встановлена ​​на рівні 8 647 гривень.

За формулою, закріпленою у правилах бронювання (мінімальна зарплата, помножена на коефіцієнт 2,5), підприємства мають забезпечити виплати на рівні не менше 21 617 гривень.

Юристка Марина Бекало в коментарі для ТСН пояснила, що нові вимоги стосуються працівників критично важливих підприємств, адже саме вони можуть претендувати на бронювання.

У разі недотримання встановленого рівня оплати праці компанія автоматично позбавляється права на бронювання, а її військовозобов'язані працівники – відстрочки від мобілізації.

Інші нововведення: коротко