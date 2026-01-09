Кого именно это касается и что следует знать – читайте в материале 24 Канала.

Что изменится для военнообязанных?

Согласно новым требованиям, компании смогут оставлять на рабочих местах работников только при условии, что их официальная заработная плата будет соответствовать повышенным минимальным стандартам.

С начала 2026 года этот порог возрастет до 21 600 гривен в месяц.

Справка. Это изменение связано с повышением минимальной заработной платы, которая в государственном бюджете на 2026 год установлена на уровне 8 647 гривен.

По формуле, закрепленной в правилах бронирования (минимальная зарплата, умноженная на коэффициент 2,5), предприятия должны обеспечить выплаты на уровне не менее 21 617 гривен.

Юрист Марина Бекало в комментарии для ТСН объяснила, что новые требования касаются работников критически важных предприятий, ведь именно они могут претендовать на бронирование.

В случае несоблюдения установленного уровня оплаты труда компания автоматически лишается права на бронирование, а ее военнообязанные работники – отсрочки от мобилизации.

