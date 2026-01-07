Журналист и военнослужащий Вооруженных Сил Украины Павел Казарин в эфире 24 Канала объяснил, почему президент избегает публичных комментариев о мобилизации. Он предположил, что здесь работает логика, которая напрямую бьет по рейтингам.
Смотрите также Самый глубокий удар по ГРАУ РФ: сколько тысяч боеприпасов могла потерять Россия
Почему мобилизация стала темой, которую избегают на Банковой?
Проблему нехватки людей в армии, по словам Казарина, уже не скрыть, но четких объяснений от первых лиц государства общество почти не слышит. В то же время тема с нападениями на работников территориальных центров комплектования звучит публично, но без системной позиции сверху. Поэтому мобилизация превращается в острый вопрос, который каждый обсуждает, но который мало кто хочет озвучивать вслух.
С мобилизацией у нас действительно есть огромные проблемы,
– сказал Казарин.
Он пояснил, что причина не только в самой непопулярности темы, а в том, что ее стараются не касаться, чтобы не терять рейтинг. Если бы президент занимался мобилизацией, она, по его мнению, регулярно звучала бы в обращениях и сопровождалась бы понятной государственной политикой. В частности, речь шла бы и об ответственности для тех, кто игнорирует повестки.
Президент полностью игнорирует эту тему, мобилизация рейтингово непопулярна,
– отметил Казарин.
В результате, по его словам, самую непопулярную тему "спускают" на военных, и именно они вынуждены тянуть ее на себе. Он добавил, что людей приходится искать на улицах и доставлять в территориальные центры комплектования, потому что решения на уровне центральной и местной власти не становятся системными. Это, по его мнению, и обостряет ситуацию вокруг мобилизации.
У центральной власти до сих пор есть соблазн думать, что если не сегодня, то за полгода все закончится,
– сказал Казарин.
По его словам, будто снова и снова возникает мысль: если не сейчас, то "за полгода" все может завершиться, а значит непопулярные темы можно откладывать. Поэтому мобилизация, которая больно бьет по рейтингам, не становится темой публичной политики первых лиц государства.
Мобилизация в Украине, что известно:
- В Украине обсуждают обновление правил мобилизации и выезда за границу. Президент предложил повысить возрастной предел для свободного пересечения границы с 18 до 22 лет. Также уточнен порядок отсрочки для студентов и подан законопроект, который должен ограничить злоупотребление студенческим статусом.
- Отдельно вступил в силу закон, позволяющий добровольную контрактную службу для лиц в возрасте от 60 лет при условии пригодности и согласия командования.
- После призыва мобилизованных направляют в учебные центры, где проверяют состояние здоровья и прохождения подготовки. Далее военнослужащих распределяют в подразделения ВСУ, другие военные формирования или учебные заведения в зависимости от потребностей, состояния здоровья и имеющихся навыков.
- Нарушение правил воинского учета, которым более одного года, могут быть сняты из-за истечения сроков административной ответственности, если штраф не накладывали. Формально это возможно через письменное обращение в ТЦК, однако юристы отмечают, что на практике дистанционный способ часто не работает. Самым надежным путем остается личный визит в центр комплектования с подтверждением сроков давности нарушения.