Юристы советуют решать этот вопрос лично, а не дистанционно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на адвоката Владислава Дерия на портале "Юристи.UA".

Как законно очистить историю в ТЦК?

По словам специалиста, действующее законодательство позволяет дистанционно снять нарушение, если ему больше одного года. Для этого военнообязанный должен направить в ТЦК заказное письмо с требованием исключить запись из реестра "Оберіг". Основное основание – окончание сроков привлечения к административной ответственности. Если штраф не выписали в течение года, наложить его позже уже невозможно.

Однако на практике этот механизм часто не срабатывает. Адвокат Юрий Айвазян отмечает, что вместо очистки истории нарушитель может получить формальный отказ или даже повестку на уточнение данных, поскольку ТЦК неохотно вносят изменения дистанционно.

Юристы советуют самый надежный способ – личный визит в центр комплектования. Стоит иметь при себе документы, подтверждающие давность события, и настаивать на применении норм о сроках давности. В большинстве случаев это позволяет решить вопрос на месте без наложения штрафов.

