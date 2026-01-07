Юристи радять розв'язувати це питання особисто, а не дистанційно. Про це пише 24 Канал з посиланням на адвоката Владислава Дерія на порталі "Юристи.UA".

Як законно очистити історію в ТЦК?

За словами фахівця, чинне законодавство дозволяє дистанційно зняти порушення, якщо йому більше одного року. Для цього військовозобов'язаний має надіслати до ТЦК рекомендований лист із вимогою виключити запис із реєстру "Оберіг". Основна підстава – закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо штраф не виписали протягом року, накласти його пізніше вже неможливо.

Однак на практиці цей механізм часто не спрацьовує. Адвокат Юрій Айвазян зазначає, що замість очищення історії порушник може отримати формальну відмову або навіть повістку на уточнення даних, оскільки ТЦК неохоче вносять зміни дистанційно.

Юристи радять найнадійніший спосіб – особистий візит до центру комплектування. Варто мати при собі документи, що підтверджують давність події, і наполягати на застосуванні норм про строки давності. У більшості випадків це дозволяє вирішити питання на місці без накладення штрафів.

