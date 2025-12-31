Визначено категорію військовозобов'язаних, яких будуть призивати в першу чергу. Про це пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Кого будуть мобілізувати в першу чергу?
З 1 січня планується посилити призов на військову службу. Мобілізуватимуть військовозобов’язаних чоловіків віком 25 – 60 років без досвіду служби та 18 – 60 років із досвідом служби. Також тих, кого повторна медкомісія визнає придатними.
До призову потрапляють і громадяни, які раніше мали обмежений статус придатності або були зняті з обліку з медичних причин, якщо нова комісія підтвердила їхню придатність.
Мобілізація з 18 років у січні 2026 року залишатиметься можливою лише для військовозобов'язаних. Молодь до 25 років призивати не будуть, проте вони можуть добровільно укласти "Контракт 18 – 24" і піти служити.
Громадяни старше 60 років також можуть служити, уклавши річний "Контракт 60+", проте для цього обов'язково пройти військово-лікарську комісію та відповідати встановленим вимогам.
Що відомо про цифровізацію мобілізаційних процесів?
Частину мобілізаційних процесів переводять у цифровий формат. Основним документом для обліку стане електронний Резерв ID, а паперові військові квитки залишаться лише як додаткове підтвердження.
Кабмін також запускає експериментальний проєкт автоматичної постановки на облік призовників і резервістів, щоб спростити процедури для громадян, уникнути черг і мінімізувати бюрократію. До цього автоматично вноситимуть 17-річних юнаків після досягнення 18 років та чоловіків 18 – 60 років, які перебувають за кордоном, під час оформлення паспортів через ДМС.
Що відомо про нововведення від Міноборони?
Уряд забезпечить харчування громадян, які перебувають у ТЦК та СП під час мобілізації, коштом держави. Ініціатива, підтримана Кабінетом Міністрів, передбачає використання Каталогу продуктів харчування Збройних Сил України.
Міноборони України запускає систему "Чекін мобілізованого" для трекінгу шляху військовозобов’язаних на кожному кроці. Ініціатива включає електронні документи та фіксацію дій, що дозволить виявляти аномалії із самовільним залишенням частини.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, що передбачає створення нових селищних ТЦК, наділених статусом юридичної особи та управлінськими повноваженнями. Реформа покликана усунути проблеми в діяльності ТЦК і полегшити доступ громадян до послуг.