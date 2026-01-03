Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ № 3650 от 22 декабря 2025 года, который размещен на сайте министерства.

Что изменилось для предприятий?

Согласно изменениям, на бронирование могут рассчитывать предприятия, в которых работает не менее 50 человек и которые обеспечивают среднюю заработную плату за последний отчетный месяц на уровне как минимум в два раза выше средней зарплаты по стране за последний отчетный налоговый год.

В то же время для предприятий, насчитывающих от 20 до 49 работников, зарплата должна быть как минимум втрое больше.

Справка. Подобные критерии уже были в приказе Минэкономики №28003 от 18 декабря 2024 года, но в новой действующей его редакции, утвержденной приказом №471 от 11 сентября 2025 года, они отсутствуют.

К тому же на статус важного для экономики предприятия могут рассчитывать производители из перечня техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется из бюджетных средств, утвержденного Минэкономики.

