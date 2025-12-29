Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Главного управления информационных технологий Минобороны Олега Берестового на Digital Defence Forum в Киеве.
Смотрите также В армию с инвалидностью: какую группу могут мобилизовать в 2026 году
Что известно о новой инициативе Минобороны?
По словам Олега Берестового, первым этапом программы станет электронный военно-учетный документ в системе Резерв+. По его словам, реестр "Оберіг" будет отображать, кто и когда сканировал QR-код документа и какие действия выполнялись с военнообязанным, что позволит защитить права сторон.
Следующий шаг – это новая инициатива вместе с департаментом мобилизации о "Чекин мобилизованного" и трекинг пути военнообязанного на каждом шагу,
– говорит глава Главного управления информационных технологий Минобороны.
Инициатива будет включать электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК), электронное заключение ВВК, формирование поименного списка мобилизованных для отправки в учебный центр, передачу данных из "Оберега" в систему "Импульс" по прибытии в центр и фиксацию прибытия в воинскую часть с трекингом всех действий с военнослужащим.
Берестовой отметил, что это позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, для предупреждения или предотвращения таких случаев.
Последние новости о мобилизации: что известно?
Напомним, с начала 2026 года процедуру оформления отсрочки от службы упростят, позволив подавать заявку через приложение Резерв+ или в ЦНАПе.
Отдельно закон предусматривает отсрочку учитывая семейные обстоятельства для многодетных родителей, приемных и одиноких родителей, а также для мужчин, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.
Кроме того, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий создание новых поселковых ТЦК, наделенных статусом юридического лица и управленческими полномочиями.