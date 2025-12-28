В соответствии с Законом Украины "О мобилизации", мужчины с любой инвалидностью не подлежат призыву. Это норма, которая действует как в мирное, так и в военное время. Кроме того, они имеют право свободно пересекать границу. Закон не различает группы инвалидности: отсрочка предоставляется независимо от степени (I, II или III).

В то же время случаются ситуации, когда лицо с инвалидностью все же может попасть на фронт.

Заметьте! Если в 2026 году состоится переосвидетельствование комиссией, и медики зафиксируют улучшение состояния здоровья, статус инвалидности отменят. В таком случае отсрочка потеряется, и мужчину смогут мобилизовать.

Еще один вариант – добровольное заключение контракта с армией. Люди с инвалидностью могут служить по собственному желанию, и ВСУ особенно заинтересованы в кандидатах с III группой, где здоровье наименее поражено.

Обычно таких военных назначают на тыловые или административные роли, а не на передовую.

Как получить отсрочку по инвалидности?

Чтобы получить отсрочку от службы, мужчине нужна справка МСЭК об установленной инвалидности. Далее заявление подают:

онлайн в приложении "Резерв+" (данные автоматически проверяются через реестр "Оберіг");

через ЦНАП, если документов нет в цифровом виде (заявление передается в ТЦК на рассмотрение).

После подтверждения оснований гражданин получает уведомление о предоставлении отсрочки в "Резерв+".

Процедура одинакова для всех групп инвалидности, хотя чаще всего отсрочку оформляют лица с III группой.

Важно! По закону, отсрочка предоставляется на 6 – 12 месяцев с обязательным повторным прохождением ВВК. Если инвалидность пожизненная – отсрочка может быть бессрочной.

В "Резерв+" возможно автоматическое продление при наличии оснований. Если в приложении отображается актуальная отсрочка, принудительный призыв невозможен.

Больше о новых правилах мобилизации в 2026 году