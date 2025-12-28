Про те, чи зміняться правила мобілізації з 1 січня нового, 2026 року, інформує 24 Канал із посиланням на УНІАН.

Кого зможуть призвати до війська з інвалідністю?

Відповідно до Закону України "Про мобілізацію", чоловіки з будь-якою інвалідністю не підлягають призову. Це норма, яка діє як у мирний, так і в воєнний час. Крім того, вони мають право вільно перетинати кордон. Закон не розрізняє групи інвалідності: відстрочка надається незалежно від ступеня (I, II чи III).

Водночас трапляються ситуації, коли особа з інвалідністю все ж може потрапити на фронт. Зауважте! Якщо у 2026 році відбудеться переогляд комісією, і медики зафіксують покращення стану здоров'я, статус інвалідності скасують. У такому разі відстрочка втратиться, і чоловіка зможуть мобілізувати.

Ще один варіант – добровільне укладання контракту з армією. Люди з інвалідністю можуть служити за власним бажанням, і ЗСУ особливо зацікавлені в кандидатах з III групою, де здоров'я найменш уражене. Зазвичай таких військових призначають на тилові або адміністративні ролі, а не на передову.

Як отримати відстрочку за інвалідністю?

Щоб отримати відтермінування від служби, чоловікові потрібна довідка МСЕК про встановлену інвалідність. Далі заяву подають:

онлайн у додатку "Резерв+" (дані автоматично перевіряються через реєстр "Оберіг");

через ЦНАП, якщо документів немає в цифровому вигляді (заява передається до ТЦК на розгляд).

Після підтвердження підстав громадянин отримує повідомлення про надання відстрочки в "Резерв+". Процедура однакова для всіх груп інвалідності, хоча найчастіше відстрочку оформлюють особи з III групою.

Важливо! За законом, відстрочка надається на 6 – 12 місяців з обов'язковим повторним проходженням ВЛК. Якщо інвалідність довічна – відстрочка може бути безстроковою.

У "Резерв+" можливе автоматичне продовження за наявності підстав. Якщо в додатку відображається актуальна відстрочка, примусовий призов неможливий.

