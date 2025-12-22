Какая должна быть зарплата для бронирования от мобилизации 2026 года?

Уровень минимальной ежемесячной зарплаты для оформления брони зависит от минимальной зарплаты в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на "Бухгалтер 911".

Эта сумма равна размеру 2,5 минималок в Украине (в 2025 году – 8 000 гривен × 2,5 = 20 000 гривен).

Известно, что с 1 января 2026 года уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума вырастет, поэтому для оформления брони будут действовать новые условия:

Минималка вырастет до 8 647 гривен ;

; Минимум зарплаты для получения бронирования возрастет до 21 617 гривен.

Важно отметить, что эта сумма является начисленной, то есть "брутто" зарплатой, и в нее могут включаться не только оклад, но и другие выплаты, входящие в состав заработной платы. Несоблюдение этого требования может привести к аннулированию бронирования.

Обратите внимание! Выплата зарплаты за вторую половину декабря в январе не влияет на показатель минималки за декабрь. Главное, чтобы начисленная сумма за декабрь была не меньше установленного минимума – 20 000 гривен.

Какие новые правила бронирования действуют в Украине?