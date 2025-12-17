Как изменили правила относительно лимитов бронирования?

Ранее не было законодательно закреплено должен ли кто-то контролировать лимит бронирования на предприятии и поддерживать его в правильной пропорции, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Например, при увольнении незабронированного работника квота нарушалась и было забронировано больше работников, чем установлено для предприятия.

Это нормировали постановлением №1608 от 8 декабря 2025 года, которое предусматривает, что руководители критически важных предприятий обязаны контролировать лимит бронирования. Это означает, что они должны принимать меры для недопущения превышения установленных ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

Также руководителям предоставили возможность аннулировать бронирование путем подачи в случае превышения квоты бронирования.

Обратите внимание! Такую позицию относительно превышения лимитов бронирования высказывало и Минобороны, дополнительно отметив, что превышение установленного процента забронированных работников может привести к потере статуса критически важного предприятия и аннулированию всех отсрочек.

