Как изменили правила относительно лимитов бронирования?
Ранее не было законодательно закреплено должен ли кто-то контролировать лимит бронирования на предприятии и поддерживать его в правильной пропорции, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
Например, при увольнении незабронированного работника квота нарушалась и было забронировано больше работников, чем установлено для предприятия.
Это нормировали постановлением №1608 от 8 декабря 2025 года, которое предусматривает, что руководители критически важных предприятий обязаны контролировать лимит бронирования. Это означает, что они должны принимать меры для недопущения превышения установленных ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.
Также руководителям предоставили возможность аннулировать бронирование путем подачи в случае превышения квоты бронирования.
Обратите внимание! Такую позицию относительно превышения лимитов бронирования высказывало и Минобороны, дополнительно отметив, что превышение установленного процента забронированных работников может привести к потере статуса критически важного предприятия и аннулированию всех отсрочек.
Что известно о новых правилах бронирования от мобилизации?
С 9 декабря введены новые правила бронирования для критически важных предприятий, в частности ускоренное перебронирование и аннулирование отсрочек. Новые категории забронированных включают организации, реализующие гуманитарные проекты.
Новые правила также предусматривают бронирование работников на 45 дней для решения проблем с военным учетом. Льготное бронирование доступно только для критически важных предприятий, и работники могут быть уволены, если не исправят нарушения в течение этого периода.
Верховная Рада поддержала законопроект, который предусматривает годовую отсрочку от мобилизации для молодежи 18 – 25 лет, служивших по контракту во время военного положения. Новая норма должна обеспечить справедливое отношение к молодым военным.