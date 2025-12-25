Соответствующий законопроект под номером 14320 зарегистрировали в Верховной Раде Украины по инициативе Минобороны. Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Судебно-юридической газеты.

Актуально Новые правила бронирования на 2026 год: что важно знать работникам

Что предусматривают изменения в системе ТЦК?

Нововведения призваны устранить организационно-правовые проблемы в деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Трудности особенно обострились после административно-территориальной реформы 2020 года и в условиях военного положения.

Документ предлагает расширить сеть органов путем создания поселковых ТЦК и СП на базе имеющихся обособленных отделов районных центров, наделив их статусом юридического лица и полными управленческими полномочиями.

Важно! В законодательстве планируется заменить понятие "городские" на "городские (поселковые)" и закрепить за новыми центрами функции, аналогичные районным и городским ТЦК.

Необходимость реформы объясняется тем, что после реорганизации военных комиссариатов в ТЦК действующая структура оказалась недостаточно адаптированной к вызовам войны и масштабной мобилизации.

Сейчас 344 обособленные отделы районных ТЦК не имеют юридической самостоятельности, из-за чего их руководители не могут самостоятельно выдавать справки для реализации государственных гарантий, оформлять призыв или издавать приказы, а также рассматривать административные правонарушения.

Большинство решений приходится согласовывать в районных центрах, расположенных за десятки километров, что затрудняет доступ граждан к услугам, создает логистические проблемы и тормозит мобилизацию.

Каких результатов реформы ожидать?

В случае принятия закона поселковые центры смогут самостоятельно вести Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, принимать решения без постоянного согласования с высшим уровнем и оперативно предоставлять административные услуги, в частности оформлять отсрочки.

Для граждан это будет означать упрощение процедур, меньше поездок и быстрее решения вопросов, а для государства – более эффективную мобилизацию, разгрузки районных ТЦК и усиление их способности.

Реализация изменений не потребует дополнительных бюджетных средств, закон вступит в силу сразу после опубликования, а правительство будет иметь три месяца на адаптацию нормативных актов.

Таким образом, этот законопроект может стать важным шагом в адаптации системы воинского учета к реалиям военного времени, обеспечив ее эффективное присутствие на уровне местных общин.

Последние новости о мобилизации