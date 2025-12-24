Олег Берестовой, руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Украины, рассказал, как это будет происходить, передает 24 Канал.
Смотрите также Цифровизация мобилизации: могут ли задержать человека, который не имеет при себе учетного документа
Что известно о новой функции в Резевр+?
Скорее всего, новая функция появится в начале 2026 года.
О ней нас просили сами пользователи в соцсетях, и мы взяли этот функционал в работу. Это логичный шаг. Это, как минимум, удобно. Все будет работать очень просто,
– сказал он.
Берестовой добавил, что военнообязанные смогут по собственному желанию включить или выключить оповещения в приложении.
"Это лишь информационное сообщение, а не официальное вручение повестки. И в такой ситуации все равно будет направляться в бумажном виде повестка. Если вы захотите, будете иметь возможность знать об этом через приложение Резерв+", - пояснил представитель минобороны.
Резерв+: последние новости
Украинцы, которые имеют право на отсрочку, могут оформить соответствующий документ даже находясь за границей. Для этого достаточно иметь приложение Резерв+ и основания для предоставления отсрочки.
Сейчас уже военно-учетные документы в Украине больше не выдаются в бумажной форме. Они создаются только в электронном формате в Резерв+.
Также недавно Минобороны Украины обновило приложение "Резерв+", добавив автоматическое отображение фото пользователя в электронном документе Резерв ID.