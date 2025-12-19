А вот отсутствие документов ранее могло иметь последствия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Романа Ухова для ТСН.ua.

Что будет, если не показать военно-учетный документ?

Формально потребность в наличии военно-учетных документов сохраняется. Однако система оцифровалась и теперь представители ТЦК и групп оповещения могут получить всю информацию о человеке в телефонном режиме. То есть на практике гражданин может только назвать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и идентификационный код. Это позволит служащим получить информацию из реестра "Оберег".

К тому же таким образом можно подтвердить отсрочку, даже если нет бумажной справки или приложения Резерв+. Если человек имеет законные основания для отсрочки или бронирования и правильно это оформил, то после выяснения фактов его скорее всего задерживать не будут.

Если человек не нарушает военного учета, для него ничего не изменится. То есть, если человек не будет с собой носить распечатку указанного документа, если у него не будет приложения Резерв+, но он будет иметь бронь или отсрочку, для этого человека ничего не изменится, – отметил адвокат Ухов.

По словам эксперта, система "Оберіг" работает достаточно слаженно, а информация в ней постоянно обновляется. Поэтому при наличии данных в реестрах и в базе военнообязанным ничего не угрожает – ТЦК легко получат нужные сведения даже без военно-учетных документов.

Стоит отметить! Проверить, есть ли ваши данные в системе "Оберіг" можно в приложении Резерв+ или на портале Дія.

Если данных в электронном виде нет, то в частности право на отсрочку уже нельзя будет подтвердить бумажными документами.

Что изменится из-за введения электронных военно-учетных документов?