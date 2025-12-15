Руководитель директората цифровой трансформации Министерства обороны Артем Романюков рассказал, что будет с бумажными военно-учетными документами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.
Смотрите также Будет в ближайшее время: в Минобороны объяснили, как будет работать автоматическая постановка на учет
Будут ли действительны бумажные документы после перехода на электронные?
По словам Романюкова, отныне в Украине военно-учетный документ в приложении Резерв+ является основным. Однако бумажный остается действующим.
После принятия решения Кабмина основной формой военно-учетного документа становится электронная форма. Вместе с тем, бумажные, те, которые выданы ранее, никуда не исчезают, они остаются в силе,
– объяснил он.
Романюков заметил, что если человеку удобнее использовать бумажный документ, который уже есть, то он может продолжать его использовать. Однако все новые документы уже будут выдаваться в электронном виде.
Документ можно сгенерировать у себя в приложении Резерв+ или на портале Дия. Также можно прийти, как и раньше, в ТЦК, и там его просто отпечатают через реестр военнообязанных.
По словам Романюкова, главное, что теперь этот документ нельзя подделать или потерять, потому что он всегда есть в реестре и генерируется с помощью тех данных, которые есть о гражданине в реестре "Оберег".
Какие еще изменения есть в процессе мобилизации?
Недавно Минобороны ввело новую категорию отсрочки от мобилизации через приложение Резерв + для лиц, у которых один из родителей имеет инвалидность I или II группы.
Минобороны обновило приложение "Резерв+", добавив автоматическое отображение фото пользователя в электронном документе Резерв ID. Однако фото доступно только для пользователей с биометрическим паспортом.
Кроме этого, Кабмин изменил порядок аннулирования отсрочки от мобилизации от мобилизации для работников критически важных предприятий. Теперь в случае потери предприятием соответствующего статуса бронирование работников может быть отменено немедленно, без учета срока действия отсрочки.