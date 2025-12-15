Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Главного управления информационных технологий Минобороны Олега Берестового на Digital Defence Forum.

Что известно о постановке на учет?

В Министерстве обороны объяснили, что в ближайшее время реализуют автоматическую постановку на учет в любых жизненных кейсах.

В 2026 году у нас в ближайшее время будет реализована автоматическая постановка на учет в любых жизненных кейсах. Тебе не нужно ничего делать, если тебе исполнилось 18 лет – ты уже автоматически стал на учет,

– объяснил Берестовой.

Кроме того, введут шеринг электронного военно-учетного документа, в частности, чтобы его можно было передать работодателю. Также происходит работа по цифровизации услуг и повышению качества обучения базовой военной подготовки (БВВП) в учебных центрах. Будет продолжена работа и над автоматизацией последствий нарушения правил воинского учета; улучшение существующих и введение новых отсрочек.

"Мы о военнообязанном знаем все, что знает государство, но это не предел – будем выходить за рамки привычного, чтобы мы знали для этой и будущей войны все о нашем будущем военнослужащем и о нем, как демобилизованном", – отметил представитель Минобороны.

