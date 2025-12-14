Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью народного депутата от фракции "Слуга народа", члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского для Telegraf.

Какое количество людей мобилизуют в Украине ежемесячно?

Федор Вениславский отметил, что цифра мобилизованных украинских граждан в армию за последние полтора года остается плюс-минус стабильной.

Примерно 30 тысяч граждан Украины мы ежемесячно мобилизуем,

– отметил нардеп.

Он отметил, что нет резких колебаний в количестве мобилизованных украинцев.

Вениславский также отметил, что сейчас к снижению мобилизационного возраста в украинской власти точно нет политической воли: ни у президента, ни у парламента. Кроме того, в комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нет ни одного законопроекта, который был бы направлен на принудительную мобилизацию женщин.

Какое заявление делал Сырский по мобилизации?