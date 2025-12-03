Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий народного депутата Федора Вениславского в интервью "Телеграфу".

Смотрите также Мобилизация женщин: ожидать ли принудительного призыва на службу в декабре

Что нардеп говорит о мобилизации женщин?

Федор Вениславский подтвердил, что на сегодня в комитете нет ни одного законопроекта, который был бы направлен на принудительную мобилизацию женщин. "В этом плане ничего не меняется, и, я не думаю, что в ближайшее время что-то будет меняться", – отметил он.

В то же время нардеп вспомнил о ситуации, которая возникнет после достижения перемирия. К сопротивлению нужно будет подготовить весь народ.

Но нам нужно смотреть на послевоенную ситуацию, когда мы должны готовить весь наш народ к сопротивлению. Должны быть готовы, что рано или поздно у России снова может возникнуть желание напасть на Украину,

– рассказывает Вениславский.

Он говорит, что после заключения мирного договора с Россией Украина должна думать, как все население привлечь к национальному сопротивлению, военной подготовки. "Поэтому, я думаю, что в будущем и женщины, и мужчины должны быть готовы к защите Отечества", – резюмировал депутат.

Что известно о других заявлениях Вениславского?