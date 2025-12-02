Как изменится призыв женщин на службу в декабре 2025 года – сообщает 24 Канал.
Изменятся ли правила мобилизации женщин в декабре?
В статье 1 закона №2232 говорится о том, что украинок могут призвать на фронт исключительно в добровольном порядке путем подписания контракта. Если Министерство обороны примет указ о мобилизации женщин, то призыв может стать обязательным, но пока изменений в законодательстве нет.
Сейчас большинство украинок, в том числе военнообязанных, могут свободно выезжать за границу. Исключения действуют только для госслужащих и подозреваемых по уголовным делам.
Однако постановление Верховной Рады предусматривает воинский учет женщин с медицинскими специальностями. Это не только врачи, но и фармацевты, медсестры, стоматологи, психологи. Такие категории вносятся в список военнообязанных, даже если по профессии не были трудоустроены.
Мобилизация женщин-медиков также не проводится. Учет нужен только для понимания того, сколько людей сейчас в резерве. В то же время женщины, которые хотят присоединиться к армии, могут подписать контракт с выбранной бригадой.
Кто в Украине подлежит мобилизации?
В Украине призвать на службу могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют отсрочки и пригодны по состоянию здоровья.
Граждане Украины в возрасте 60+ лет могут заключить годовой контракт на военную службу, при условии прохождения военно-врачебной комиссии и соответствия определенным критериям. Такая же возможность доступна для мужчин в возрасте 18 – 24 года. Юноши могут получить выплату в размере одного миллиона гривен и определенные льготы.
Отсрочку от мобилизации, в частности, могут получить лица с инвалидностью или те, кто признан непригодным по заключению ВВК, родители трех и более несовершеннолетних детей, граждане, которые осуществляют уход за больными родителями, студенты, народные депутаты и граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.