Як зміниться призов жінок на службу у грудні 2025 року – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація в Україні: куди відправляють служити після навчального табору

Чи зміняться правила мобілізації жінок у грудні?

У статті 1 закону №2232 йдеться про те, що українок можуть призвати на фронт винятково в добровільному порядку через підписання контракту. Якщо Міністерство оборони ухвалить указ про мобілізацію жінок, то призов може стати обов'язковим, але наразі змін у законодавстві немає.

Наразі більшість українок, в тому числі військовозобов'язаних, можуть вільно виїжджати за кордон. Винятки діють лише для держслужбовців і підозрюваних у кримінальних справах.

Однак постанова Верховної Ради передбачає військовий облік жінок із медичними спеціальностями. Це не лише лікарі, а й фармацевти, медсестри, стоматологи, психологи. Такі категорії вносяться до списку військовозобов'язаних, навіть якщо за професією не були працевлаштовані.

Мобілізація жінок-медиків також не проводиться. Облік потрібен лише для розуміння того, скільки людей зараз у резерві. Водночас жінки, котрі хочуть приєднатися до армії, можуть підписати контракт з обраною бригадою.

Хто в Україні підлягає мобілізації?