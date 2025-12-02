Як зміниться призов жінок на службу у грудні 2025 року – повідомляє 24 Канал.
Чи зміняться правила мобілізації жінок у грудні?
У статті 1 закону №2232 йдеться про те, що українок можуть призвати на фронт винятково в добровільному порядку через підписання контракту. Якщо Міністерство оборони ухвалить указ про мобілізацію жінок, то призов може стати обов'язковим, але наразі змін у законодавстві немає.
Наразі більшість українок, в тому числі військовозобов'язаних, можуть вільно виїжджати за кордон. Винятки діють лише для держслужбовців і підозрюваних у кримінальних справах.
Однак постанова Верховної Ради передбачає військовий облік жінок із медичними спеціальностями. Це не лише лікарі, а й фармацевти, медсестри, стоматологи, психологи. Такі категорії вносяться до списку військовозобов'язаних, навіть якщо за професією не були працевлаштовані.
Мобілізація жінок-медиків також не проводиться. Облік потрібен лише для розуміння того, скільки людей зараз у резерві. Водночас жінки, котрі хочуть приєднатися до армії, можуть підписати контракт з обраною бригадою.
Хто в Україні підлягає мобілізації?
В Україні призвати на службу можуть чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки та придатні за станом здоров'я.
Громадяни України віком 60+ років можуть укласти річний контракт на військову службу, за умови проходження військово-лікарської комісії та відповідності певним критеріям. Така ж можливість доступна для чоловіків віком 18 – 24 роки. Юнаки можуть отримати виплату у розмірі одного мільйона гривень та певні пільги.
Відстрочку від мобілізації, зокрема, можуть отримати особи з інвалідністю або ті, хто визнаний непридатним за висновком ВЛК, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, громадяни, які здійснюють догляд за хворими батьками, студенти, народні депутати та громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.