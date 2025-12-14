Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю народного депутата від фракції "Слуга народу", члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського для Telegraf.
Яку кількість людей мобілізують в Україні щомісяця?
Федір Веніславський зазначив, що цифра мобілізованих українських громадян до армії за останні півтора року залишається плюс-мінус стабільною.
Приблизно 30 тисяч громадян України ми щомісяця мобілізуємо,
– зазначив нардеп.
Він наголосив, що немає різких коливань у кількості мобілізованих українців.
Веніславський також зазначив, що наразі до зниження мобілізаційного віку в українській владі точно немає політичної волі: ні у президента, ні у парламенту. Окрім того, в комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок.
Яку заяву робив Сирський щодо мобілізації?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що, на тлі наступу ворога, Україна має посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо. Генерал підкреслив, що ключова точка докладання зусиль – не залізо, а люди.
Сирський зазначив, що необхідно покращувати якість особового складу та підготовки новобранців у зв'язку з активізацією наступу ворога. Тому запроваджено новий принцип укомплектування бригад, а строк БЗВП збільшено до 51 дня з додатковим акцентом на підвищення рівня інструкторів і модернізацію навчальних центрів.
Експерти також обговорили заяву Олександра Сирського та різні аспекти мобілізації, зокрема необхідність підвищення мотивації, а також зосередження на контрактах для старших категорій населення. Також ішлося про посилення рекрутингу.