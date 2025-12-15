Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву керівника Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олега Берестового на Digital Defence Forum.

Що відомо про постановку на облік?

У Міністерстві оборони пояснили, що найближчим часом реалізують автоматичну постановку на облік у будь-яких життєвих кейсах.

У 2026 році у нас найближчим часом буде реалізована автоматична постановка на облік у будь-яких життєвих кейсах. Тобі не потрібно нічого робити, якщо тобі настало 18 років – ти вже автоматично став на облік,

– пояснив Берестовий.

Крім того, запровадять шеринг електронного військово-облікового документу, зокрема, щоб його можна було передати роботодавцю. Також відбувається робота по цифровізації послуг і підвищенню якості навчання базової військової підготовки (БЗВП) у навчальних центрах. Буде продовжена робота й над автоматизацією наслідків порушення правил військового обліку; покращення існуючих і запровадження нових відстрочок.

"Ми про військовозобов'язаного знаємо все, що знає держава, але це не межа – будемо виходити за рамки звичного, щоб ми знали для цієї та майбутньої війни все про нашого майбутнього військовослужбовця і про нього, як демобілізованого", – зазначив представник Міноборони.

