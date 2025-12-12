Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя Директората цифровой трансформации Министерства обороны Украины Артема Романюкова в эфире телемарафона.

Почему не у всех пользователей появилось фото в Резерв+?

По словам Романюкова, приложением пользуется около 6 миллионов человек. Поэтому фото добавляют постепенно для того, чтобы не перегружать систему.

Тем гражданам, у кого еще нет фотографии в Резерв+, Романюков рекомендует обновить приложение до последней версии и сделать запрос через Резерв+, то есть обновить в нем свой военно-учетный документ.

Однако у некоторых украинцев фото может не появиться вовсе. Это связано с тем, что фотографии в электронном виде есть только у тех, кто имеет биометрический загранпаспорт. По словам чиновника, именно эти фотографии "подтягиваются" в приложение Резерв+.

В то же время, если у пользователя нет биометрического паспорта и фотография не подтянулась – это не критично. Документ остается действующим даже без нее.

Единственное, что для дополнительной идентификации (во время проверки – 24 Канал) вас могут попросить еще документы, удостоверяющие личность с фотографией,

– подытожил специалист.

"Резерв+": что известно о последних обновлениях приложения?