Олег Берестовий, керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України, розповів, як це відбуватиметься, передає 24 Канал.

Що відомо про нову функцію у Резевр+?

Скоріш за все, нова функція з'явиться на початку 2026 року.

Про неї нас просили самі користувачі у соцмережах, і ми взяли цей функціонал у роботу. Це логічний крок. Це, як мінімум, зручно. Все працюватиме дуже просто,

– сказав він.

Берестовий додав, що військовозобов'язані зможуть за власним бажанням ввімкнути або вимкнути сповіщення у додатку.

"Це лише інформаційне повідомлення, а не офіційне вручення повістки. І в такій ситуації все одно буде направлятися в паперовому вигляді повістка. Якщо ви захочете, будете мати можливість знати про це через застосунок Резерв+", — пояснив представник міноборони.

