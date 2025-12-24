Олег Берестовий, керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони України, розповів, як це відбуватиметься, передає 24 Канал.
Дивіться також Цифровізація мобілізації: чи можуть затримати людину, яка не має при собі облікового документа
Що відомо про нову функцію у Резевр+?
Скоріш за все, нова функція з'явиться на початку 2026 року.
Про неї нас просили самі користувачі у соцмережах, і ми взяли цей функціонал у роботу. Це логічний крок. Це, як мінімум, зручно. Все працюватиме дуже просто,
– сказав він.
Берестовий додав, що військовозобов'язані зможуть за власним бажанням ввімкнути або вимкнути сповіщення у додатку.
"Це лише інформаційне повідомлення, а не офіційне вручення повістки. І в такій ситуації все одно буде направлятися в паперовому вигляді повістка. Якщо ви захочете, будете мати можливість знати про це через застосунок Резерв+", — пояснив представник міноборони.
Резерв+: останні новини
Українці, які мають право на відстрочку, можуть оформити відповідний документ навіть перебуваючи за кордоном. Для цього достатньо мати застосунок Резерв+ і підстави для надання відстрочки.
Наразі уже військово-облікові документи в Україні більше не видаються в паперовій формі. Вони створюються лише в електронному форматі у Резерв+.
Також нещодавно Міноборони України оновило застосунок "Резерв+", додавши автоматичне відображення фото користувача в електронному документі Резерв ID.