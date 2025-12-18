Про це пише 24 Канал з посиланням на роз'яснення юриста Владислава Дерія.
Чи можна оформити відстрочку з-за кордону?
Законодавство зараз визнає електронного військово-обліковий документ (так званий е-ВОД) рівним до паперового. Тому мати паперовий носій зараз не обов’язково для отримання відстрочки.
Однак у людини не повинно бути позначки "У розшуку" на момент перетину кордону. Якщо чоловік виїхав законно і його не розшукували ТЦК і СП, то він має право дистанційно оформити відстрочку й повернутися з нею до України.
Ви маєте право оформити відстрочку онлайн, навіть, перебуваючи за кордоном. Згідно з пунктом 9 постанови КМУ 559 Військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу,
– пояснив Владислав Дерій.
Що варто знати про отримання відстрочки від мобілізації?
Україна повністю переходить на електронну форму військово-облікових документів. Однак і паперові документи прийматимуться представниками ТЦК та інших органів. Нові електронні документи можна отримати через застосунок Резерв+, портал Дія або безпосередньо в ТЦК. У Резерв+ чоловіки тепер за кілька кліків можуть подати документи для отримання відстрочки.
Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає відстрочку від мобілізації на рік для молоді 18 – 25 років, які служили за контрактом. Водночас громадяни цього віку, які не були в армії, не підлягають мобілізації.
Відстрочку від мобілізації можуть скасувати, якщо підстава для неї втратила чинність або у військовозобов'язаного змінилися обставини.