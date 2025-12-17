Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні?

У центрі розповіли, що у мережі поширюються повідомлення про те, що в Україні готуються до зниження мобілізаційного віку та мобілізації студентів, а як "доказ" наводяться оголошення про "актуалізацію даних військового обліку" у період з 22 по 30 грудня в одному з українських коледжів.

Насправді станом на сьогодні жодних рішень про зниження мобілізаційного віку в Україні не ухвалено і не готується. Відповідні твердження не мають під собою жодної фактологічної основи,

– запевнили в Центрі протидії дезінформації.

У мережі розповсюджують фейки про мобілізацію студентів / Фото ЦПД

"Щодо оприлюдненого «оголошення» від імені одного з аграрних коледжів – Центр не зафіксував такого повідомлення ані на офіційному сайті закладу, ані на його підтверджених сторінках у соцмережах", – пояснили в РНБО.

Там додали, що це вказує на ймовірну підробку або маніпулятивне використання візуального оформлення навчального закладу. "Поширення подібних повідомлень є частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на нагнітання страху, дестабілізацію суспільних настроїв та дискредитацію державних інституцій", – пишуть в ЦПД.

"Мета таких фейків – посіяти паніку серед студентів і батьків та підірвати довіру до рішень української влади", – резюмували в центрі.

