Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Одеського обласного ТЦК та СП.

Що сталося в Одеському ТЦК?

Громадянин, якого правоохоронці доставили до ТЦК, перебував у офіційному розшуку за порушення правил військового обліку.

За словами представників ТЦК, він не надав жодних медичних документів, які підтверджували б його непридатність до військової служби. У єдиному електронному реєстрі "Оберіг" даних про те, що цей чоловік має відстрочку, теж не виявили.

Під час проведення стандартних процедур громадянин здійснив спробу самокаліцтва з метою уникнення призову та тиску на посадових осіб,

– йдеться в офіційній заяві.

Як згодом повідомили ЗМІ, чоловік порізав собі вени після того, як його привезли до будівлі ТЦК.

На місце інциденту чергова служба районного військкомату одразу викликала екстрену медичну допомогу та поліцію. Однак, За словами ТЦК, громадянин поводився вкрай агресивно й погрожував лікарям та військовослужбовцям ножем.

Згодом його все ж госпіталізували.

У ТЦК також окремо наголосили, що з боку представників військкомату не було ані фізичного примусу, ані інших протиправних дій.

Навпаки, військовими та поліцейськими вживалися всі можливі заходи для збереження його життя та здоров'я. Подібні дії громадянина мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов'язку шляхом маніпуляцій громадською думкою,

– додали в пресслужбі.

