Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Що сталося у Києві?

Поліцейські розшукали правопорушника на території житлового масиву Новобіличі. За словами поліції, під час затримання він чинив опір та застосував до правоохоронців газ дратівливої дії.

Для припинення протиправних дій останнього співробітник поліції здійснив попереджувальний постріл в повітря,

– йдеться в заяві.

Наразі порушника вже затримали, також вирішується питання щодо правової кваліфікації його дій.

Місцеві телеграм-канали також публікують відео, на якому можна побачити щонайменше п'ять поліцейських авто, швидку допомогу і натовп.

Інцидент стався у Святошинському районі Києва: дивіться відео

