Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Що сталося у Києві?
Поліцейські розшукали правопорушника на території житлового масиву Новобіличі. За словами поліції, під час затримання він чинив опір та застосував до правоохоронців газ дратівливої дії.
Для припинення протиправних дій останнього співробітник поліції здійснив попереджувальний постріл в повітря,
– йдеться в заяві.
Наразі порушника вже затримали, також вирішується питання щодо правової кваліфікації його дій.
Місцеві телеграм-канали також публікують відео, на якому можна побачити щонайменше п'ять поліцейських авто, швидку допомогу і натовп.
Кримінальні новини України: коротко
У Павлограді, що у Дніпропетровській області, підлітки побили 14-річну дівчинку. Згодом стало відомо, що ювенальні прокурори спільно з правоохоронцями розпочали кримінальне провадження за фактом катування.
Ввечері 9 грудня стрілянина сталася в Одесі. На місці події медики виявили чоловіка з вогнепальним пораненням – на жаль, він загинув на місці.
Нещодавно у Львові сталась сутичка між чоловіком та військовим ТЦК. Нападник не реагував на вимоги правоохоронців та поводився агресивно. Чоловік вдарив ножем в пахову ділянку військового, пошкодивши аорту. Через масивну внутрішню кровотечу військовий загинув.