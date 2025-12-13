Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

Що відомо про побиття 14-річної дівчинки у Павлограді?

Відео із побиттям дівчинки поширили у місцевих телеграм-каналах Дніпропетровської області. У дописах ішлося, що неповнолітню нібито відлупцювали через знущання з тварин.

Згодом у поліції Дніпропетровщини зазначили, що 12 грудня до них надійшло повідомлення про завдання тілесних ушкоджень 14-річній дівчинці. Також правоохоронці виявили відповідний відеозапис, який оприлюднили у мережі Інтернет.

Наразі поліцейські встановлюють усіх учасників і з'ясовують обставини події. Розв'язується питання щодо відкриття кримінального провадження,

– підкреслили у поліції.

Пізніше в Офісі генпрокурора зазначили, що ювенальні прокурори спільно з правоохоронцями розпочали кримінальне провадження за фактом катування.

"Наразі опрацьовано відеоматеріали, оприлюднені у медіа, та вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину", – підкреслили прокурори.

