Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.
Дивіться також Секретар Васильківської міськради заявив, що його нібито побила міська голова
Що відомо про побиття 14-річної дівчинки у Павлограді?
Відео із побиттям дівчинки поширили у місцевих телеграм-каналах Дніпропетровської області. У дописах ішлося, що неповнолітню нібито відлупцювали через знущання з тварин.
Згодом у поліції Дніпропетровщини зазначили, що 12 грудня до них надійшло повідомлення про завдання тілесних ушкоджень 14-річній дівчинці. Також правоохоронці виявили відповідний відеозапис, який оприлюднили у мережі Інтернет.
Наразі поліцейські встановлюють усіх учасників і з'ясовують обставини події. Розв'язується питання щодо відкриття кримінального провадження,
– підкреслили у поліції.
Пізніше в Офісі генпрокурора зазначили, що ювенальні прокурори спільно з правоохоронцями розпочали кримінальне провадження за фактом катування.
"Наразі опрацьовано відеоматеріали, оприлюднені у медіа, та вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину", – підкреслили прокурори.
Де раніше відбувалися інциденти з неповнолітніми в Україні?
У Вінниці 15-річному підлітку повідомили про підозру у хуліганстві за напади на дівчат з ножем. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
У Прилуках, що в Чернігівській області, на пішохідному переході правоохоронці на службовому авто збили дитину та її мати. Правоохоронницю, яка збила дитину, керуючи службовим авто, взяли під варту.
А в Тернополі на початку грудня під час акції з роздачі безкоштовних бургерів, організованої блогером, сталася масова штовханина. Через це постраждали двоє дітей.