Постраждала жінка перебуває у лікарні. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію та прокуратуру Чернігівщини.
Дивіться також На Волині сталася смертельна ДТП за участю військовослужбовців Нацгвардії
Що відомо про смертельну ДТП?
У Прилуках Чернігівської області 10 грудня вдень сталась ДТП за участі патрульних. За даними поліції, вони прямували на виклик на службовому авто Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками.
Під час руху поліцейські наїхали на 36-річну жінку з дитиною. Вони переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на вулиці В'ячеслава Чорновола.
За даними правоохоронців, унаслідок аварії 6-річна дівчинка загинула на місці. Її матір із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
Керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі відсторонено від служби,
– йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці працює слідчо-оперативна група, а розслідувати аварію буде Державне бюро розслідувань.
Нещодавні моторошні ДТП
На Волині військова вантажівка врізалася в бетонний паркан. Водій загинув, пасажир травмований. За фактом аварії ДБР розпочало кримінальне провадження.
9 грудня на Броварському проспекті в Києві сталася ДТП. В результаті аварії травмувалося п'ятеро людей. Рух через міст Метро тимчасово обмежували.
6 грудня в Польщі трапилась аварія з автобусом з українцями. Унаслідок зіткнення загинув 27-річний водій легкового авто.