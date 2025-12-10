Постраждала жінка перебуває у лікарні. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію та прокуратуру Чернігівщини.

Що відомо про смертельну ДТП?

У Прилуках Чернігівської області 10 грудня вдень сталась ДТП за участі патрульних. За даними поліції, вони прямували на виклик на службовому авто Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками.

Під час руху поліцейські наїхали на 36-річну жінку з дитиною. Вони переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на вулиці В'ячеслава Чорновола.

За даними правоохоронців, унаслідок аварії 6-річна дівчинка загинула на місці. Її матір із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Керівництво Нацполіції негайно ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських наразі відсторонено від служби,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працює слідчо-оперативна група, а розслідувати аварію буде Державне бюро розслідувань.

