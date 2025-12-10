56-річний водій, який був військовим, загинув на місці події. Наразі працівники ДБР з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, передає 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Дивіться також У Києві сталася моторошна аварія: є постраждалі, міст Метро повністю перекрили для руху

Що відомо про ДТП на Волині?

За даними ДБР, попередньо встановлено, що близько 09:00 військовослужбовець Національної гвардії України рухався в напрямку Ківерців Луцького району, не впорався з керуванням і виїхав на ліве узбіччя. Там чоловік зіткнувся з бетонним парканом приватного домоволодіння.

Наслідки смертельної ДТП на Волині / Фото ДБР

Внаслідок удару водій загинув одразу, а пасажир отримав травми у вигляді забійно-рваної рани правої гомілки.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 415 Кримінального кодексу України – порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження чи загибель.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Наразі працівники ДБР оглядають місце події, опитують свідків та вилучають речові докази.

Які ще ДТП трапилися в Україні за останній час?