56-летний водитель, который был военным, погиб на месте происшествия. Сейчас работники ГБР выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, передает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Смотрите также В Киеве произошла жуткая авария: есть пострадавшие, мост Метро полностью перекрыли для движения
Что известно о ДТП на Волыни?
По данным ГБР, предварительно установлено, что около 09:00 военнослужащий Национальной гвардии Украины двигался в направлении Киверцов Луцкого района, не справился с управлением и выехал на левую обочину. Там мужчина столкнулся с бетонным забором частного домовладения.
Последствия смертельного ДТП на Волыни / Фото ГБР
В результате удара водитель погиб сразу, а пассажир получил травмы в виде ушибленно-рваной раны правой голени.
По факту ДТП открыто уголовное производство по части 1 статьи 415 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас работники ГБР осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и изымают вещественные доказательства.
Какие еще ДТП произошли в Украине за последнее время?
На Прикарпатье возле Галича автобус попал в ДТП попал в ДТП на дороге "Мукачево – Львов", в результате этого погибла 67-летняя пассажирка и пострадало около 8 человек. Авария произошла из-за того, что 64-летний водитель выехал на встречную полосу, столкнувшись с другим транспортным средством.
Также недавно в ДТП попал автобус группы "Без ограничений". 12 ноября камера видеонаблюдения в Днепре зафиксировала как он на повороте столкнулся с автомобилем Hyundai. Инцидент произошел на улице Староказацкой в 14:41.
Кроме этого, в Киеве автобус врезался в электроопору. По обновленным данным полиции, количество пострадавших возросло до 9 человек. Среди них – люди в возрасте от 19 до 60 лет. Они получили черепно-мозговые травмы, повреждения грудной клетки и ушибы. Все находятся в больницах.