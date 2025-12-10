56-летний водитель, который был военным, погиб на месте происшествия. Сейчас работники ГБР выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, передает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Что известно о ДТП на Волыни?

По данным ГБР, предварительно установлено, что около 09:00 военнослужащий Национальной гвардии Украины двигался в направлении Киверцов Луцкого района, не справился с управлением и выехал на левую обочину. Там мужчина столкнулся с бетонным забором частного домовладения.

Последствия смертельного ДТП на Волыни / Фото ГБР

В результате удара водитель погиб сразу, а пассажир получил травмы в виде ушибленно-рваной раны правой голени.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 1 статьи 415 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас работники ГБР осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и изымают вещественные доказательства.

