Какие последствия ДТП в столице?

Авария в Киеве произошла около 7:20 утра.

По предварительной информации, водитель Audi двигался по Броварскому проспекту, не справился с управлением и столкнулся с отбойником. Сейчас известно о пятерых пострадавших в результате автокатастрофы.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства ДТП выясняются,

– сообщили правоохранители.

В полиции добавили, что сейчас движение транспорта перекрыто в обоих направлениях от моста Метро.

Очевидцы также публикуют видео с места аварии: на кадрах можно увидеть кареты скорой помощи и машины полиции.

Мост Метро перекрыли для движения: смотрите видео

