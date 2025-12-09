Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
Какие последствия ДТП в столице?
Авария в Киеве произошла около 7:20 утра.
По предварительной информации, водитель Audi двигался по Броварскому проспекту, не справился с управлением и столкнулся с отбойником. Сейчас известно о пятерых пострадавших в результате автокатастрофы.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства ДТП выясняются,
– сообщили правоохранители.
В полиции добавили, что сейчас движение транспорта перекрыто в обоих направлениях от моста Метро.
Очевидцы также публикуют видео с места аварии: на кадрах можно увидеть кареты скорой помощи и машины полиции.
Мост Метро перекрыли для движения: смотрите видео
Аварии и ДТП в Украине: последние новости
Недавно в Киевском районе Харькова произошло ДТП – автомобиль отбросило на детскую площадку, где находились подростки. В результате аварии телесные повреждения в виде ссадин и ушибов получили 19-летний юноша и двое несовершеннолетних: 16-летний парень и 17-летняя девушка.
В Святошинском районе Киева маршрутный автобус врезался в электроопору. Пострадало 9 человек в возрасте от 19 до 60 лет. Они получили черепно-мозговые травмы, повреждения грудной клетки и ушибы.
На Прикарпатье, возле Галича, рейсовый автобус попал в ДТП на дороге "Мукачево – Львов". В результате аварии 67-летняя пассажирка рейсового автобуса погибла на месте происшествия, еще около 8 человек получили телесные повреждения.