Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Які наслідки ДТП у столиці?
Аварія у Києві сталася близько 7:20 ранку.
За попередньою інформацією, водій Audi рухався по Броварському проспекту, не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок автотрощі.
На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Механізм та обставини автопригоди зʼясовуються,
– повідомили правоохоронці.
У поліції додали, що зараз рух транспорту перекритий в обох напрямках від мосту Метро.
Очевидці також публікують відео з місця аварії: на кадрах можна побачити карети швидкої допомоги та машини поліції.
Міст Метро перекрили для руху: дивіться відео
Аварії та ДТП в Україні: останні новини
Нещодавно в Київському районі Харкова сталася ДТП – автомобіль відкинуло на дитячий майданчик, де перебували підлітки. Внаслідок аварії тілесні ушкодження у вигляді саден та забоїв отримали 19-річний юнак і двоє неповнолітніх: 16-річний хлопець і 17-річна дівчина.
У Святошинському районі Києва маршрутний автобус врізався в електроопору. Постраждало 9 людей віком від 19 до 60 років. Вони отримали черепно-мозкові травми, ушкодження грудної клітини та забої.
На Прикарпатті, біля Галича, рейсовий автобус потрапив у ДТП на дорозі "Мукачево – Львів". Внаслідок аварії 67-річна пасажирка рейсового автобуса загинула на місці події, ще близько 8 осіб зазнали тілесних ушкоджень.