Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 21:40. Деталі передає 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.
Дивіться також В Ізмаїлі батько просив не ув'язнювати водія, який на смерть збив його доньку: що вирішив суд
Що відомо про ДТП у Харкові?
Наразі поліція розслідує обставини аварії по вулиці Саперній, інформацію зареєстрували в Єдиному обліку.
Попередньо встановлено, що 47-річний водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням і скоїв наїзд на електроопору. Унаслідок цього автомобіль відкинуло на дитячий майданчик.
Тілесні ушкодження у вигляді саден та забоїв отримали 19-річний юнак і двоє неповнолітніх – 16-річний хлопець і 17-річна дівчина.
ДТП у Харкові 20 листопада: дивіться фото
Інші аварії в Україні:
5 листопада у Святошинському районі Києва маршрутний автобус також врізався в електроопору. Постраждало 9 людей віком від 19 до 60 років. Вони отримали черепно-мозкові травми, ушкодження грудної клітини та забої.
6 листопада автомобіль Lanos під керуванням водія у стані алкогольного сп'яніння протаранив магазин у Фастові на Київщині. Обійшлося без постраждалих.
17 листопада поблизу Галича на Прикарпатті на дорозі державного значення "Мукачево – Львів" у ДТП потрапив рейсовий автобус. Загинула 67-річна пасажирка, ще близько 8 осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.