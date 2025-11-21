Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 21:40. Деталі передає 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

Що відомо про ДТП у Харкові?

Наразі поліція розслідує обставини аварії по вулиці Саперній, інформацію зареєстрували в Єдиному обліку.

Попередньо встановлено, що 47-річний водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням і скоїв наїзд на електроопору. Унаслідок цього автомобіль відкинуло на дитячий майданчик.

Тілесні ушкодження у вигляді саден та забоїв отримали 19-річний юнак і двоє неповнолітніх – 16-річний хлопець і 17-річна дівчина.

