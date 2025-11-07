Поліція встановлює усі обставини аварії. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

Які подробиці ДТП у Фастові?

У Фастові, що на Київщині, 6 листопада на вулиці Івана Мазепи легковик Lanos протаранив місцевий магазин. Пошкоджено металопластикову конструкцію. Обійшлось без постраждалих.

За попередніми даними поліції, 34-річний водій не впорався з керуванням і в'їхав у будівлю. Правоохоронці на місці аварії встановили, що кермувальник був у стані алкогольного сп'яніння.

"Під час проходження огляду на стан сп'яніння приладу Драгер у порушника виявили 1,93 проміле алкоголю", – повідомили поліцейські.

Наслідки ДТП у Фастові / Фото Нацполіції

На порушника склали протоколи за двома статтями КУпАП. Авто вилучили та відправили на майданчик тимчасового тримання.

