Поліція встановлює усі обставини аварії. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.
Які подробиці ДТП у Фастові?
У Фастові, що на Київщині, 6 листопада на вулиці Івана Мазепи легковик Lanos протаранив місцевий магазин. Пошкоджено металопластикову конструкцію. Обійшлось без постраждалих.
За попередніми даними поліції, 34-річний водій не впорався з керуванням і в'їхав у будівлю. Правоохоронці на місці аварії встановили, що кермувальник був у стані алкогольного сп'яніння.
"Під час проходження огляду на стан сп'яніння приладу Драгер у порушника виявили 1,93 проміле алкоголю", – повідомили поліцейські.
Наслідки ДТП у Фастові / Фото Нацполіції
На порушника склали протоколи за двома статтями КУпАП. Авто вилучили та відправили на майданчик тимчасового тримання.
