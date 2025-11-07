Полиция устанавливает все обстоятельства аварии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.
Смотрите также В Киеве автобус с пассажирами врезался в электроопору: количество пострадавших возросло
Какие подробности ДТП в Фастове?
В Фастове, Киевской области, 6 ноября на улице Ивана Мазепы легковушка Lanos протаранила местный магазин. Повреждена металлопластиковая конструкция. Обошлось без пострадавших.
По предварительным данным полиции, 34-летний водитель не справился с управлением и въехал в здание. Правоохранители на месте аварии установили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Легковушка врезалась в магазин на Киевщине: смотрите видео
"Во время прохождения освидетельствования на состояние опьянения прибора Драгер у нарушителя обнаружили 1,93 промилле алкоголя", – сообщили полицейские.
Последствия ДТП в Фастове / Фото Нацполиции
На нарушителя составили протоколы по двум статьям КУоАП. Авто изъяли и отправили на площадку временного содержания.
Недавние похожие аварии
На днях в Киеве автобус врезался в электроопору. По данным полиции, пострадали по меньшей мере 9 пассажиров. Их доставили в больницы с травмами различной степени тяжести.
В Кривом Роге боец Нацгвардии наехал на несовершеннолетнего на пешеходном переходе. От полученных травм парень скончался.
Во Львовской области четверо военных погибли в ДТП. Легковушка въехала в припаркованный на обочине грузовик.