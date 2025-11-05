Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Дивіться також Автомобіль влетів у ремонтну зону на Великій Кільцевій у Києві
Що відомо про ДТП з автобусом у Києві?
Близько 15:30 5 листопада поліція отримала повідомлення про ДТП з потерпілими у Святошинському районі столиці.
За попередніми даними, водій маршрутного автобуса МАЗ не впорався з керуванням і врізався в електроопору біля АЗС на проспекті Академіка Палладіна.
Унаслідок аварії постраждали щонайменше п'ятеро людей. У них ушкодження різного ступеня тяжкості.
Постраждалим надається медична допомога, вирішується питання про їх госпіталізацію,
– додали в поліції.
Наслідки ДТП у Києві / Фото Нацполіції
На місці працюють слідчо-оперативна група, патрульні та медики. Правоохоронці встановлюють причини аварії.
Деталі останніх гучних ДТП
У селі Фрага на Прикарпатті суддя з Тернопільської області наїхала на двох людей, один із них загинув на місці. Проти неї відкрили кримінальне провадження. Їй може загрожувати до 8 років в тюрмі.
На Львівщині в аварії загинули четверо військовослужбовців. Легковий автомобіль врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі.
У Тернопільській області виявили тіло військового, який, попередньо, загинув у ДТП. Дружина шукала його від травня 2025 року.