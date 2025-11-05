Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про ДТП з автобусом у Києві?

Близько 15:30 5 листопада поліція отримала повідомлення про ДТП з потерпілими у Святошинському районі столиці.

За попередніми даними, водій маршрутного автобуса МАЗ не впорався з керуванням і врізався в електроопору біля АЗС на проспекті Академіка Палладіна.

Унаслідок аварії постраждали щонайменше п'ятеро людей. У них ушкодження різного ступеня тяжкості.

Постраждалим надається медична допомога, вирішується питання про їх госпіталізацію,

– додали в поліції.

Наслідки ДТП у Києві / Фото Нацполіції

На місці працюють слідчо-оперативна група, патрульні та медики. Правоохоронці встановлюють причини аварії.

