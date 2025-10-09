Речниця поліції Києва Анна Страшок в коментарі 24 Каналу повідомила про деталі аварії.
Що відомо про інцидент на Великій Кільцевій у Києві?
В мережі 9 жовтня з'явилася інформація про аварію за участю легкового автомобіля.
У поліції Києва розповіли, що на ділянці дороги Великої Кільцевої проводили ремонтні роботи, через що на локації встановили відповідні знаки й загородження.
Анна Страшок зауважила, що водій авто, імовірно, міг не помітити обмеження, тому врізався в дорожні знаки.
Наразі правоохоронці уточнюють усі обставини й деталі інциденту.
Інші аварії на дорогах України: останні новини
Наприкінці вересня на Сумщині військовий, перебуваючи в нетверезому стані, став винуватцем ДПТ. Внаслідок аварії відомо про загиблу та травмовану.
Трагічний випадок стався 1 жовтня в Чернігові. Поліцейський, керуючи службовим авто, збив військовослужбовця, що спричинило смерть потерпілого на місці. ДБР відкрило кримінальне провадження.
9 жовтня співачка Lida Lee потрапила у серйозну аварію напередодні знімального процесу для свого нового кліпу. Попри отриману травму, вона не скасувала заплановану роботу.