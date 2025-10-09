Речниця поліції Києва Анна Страшок в коментарі 24 Каналу повідомила про деталі аварії.

Що відомо про інцидент на Великій Кільцевій у Києві?

В мережі 9 жовтня з'явилася інформація про аварію за участю легкового автомобіля.

У поліції Києва розповіли, що на ділянці дороги Великої Кільцевої проводили ремонтні роботи, через що на локації встановили відповідні знаки й загородження.

Анна Страшок зауважила, що водій авто, імовірно, міг не помітити обмеження, тому врізався в дорожні знаки.

Наразі правоохоронці уточнюють усі обставини й деталі інциденту.

