Пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок в комментарии 24 Канала сообщила о деталях аварии.
Что известно об инциденте на Большой Кольцевой в Киеве?
В сети 9 октября появилась информация об аварии с участием легкового автомобиля.
В полиции Киева рассказали, что на участке дороги Большой Кольцевой проводили ремонтные работы, из-за чего на локации установили соответствующие знаки и заграждения.
Анна Страшок отметила, что водитель авто, вероятно, мог не заметить ограничения, поэтому врезался в дорожные знаки.
Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства и детали инцидента.
В конце сентября на Сумщине военный, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником ДПТ. В результате аварии известно о погибшей и травмированной.
Трагический случай произошел 1 октября в Чернигове. Полицейский, управляя служебным авто, сбил военнослужащего, что повлекло смерть потерпевшего на месте. ГБР открыло уголовное производство.
9 октября певица Lida Lee попала в серьезную аварию накануне съемочного процесса для своего нового клипа. Несмотря на полученную травму, она не отменила запланированную работу.