Внаслідок російського удару по Чернігівській області Укрзалізниця організувала трансфери для пасажирів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову компанії Олександра Перцовського.
Дивіться також Сумщина – під масованими ударами: атакують десятки БпЛА та КАБи, є загиблі
Як голова Укрзалізниці прокоментував удар по Чернігівщині?
За словами Перцовського, пасажирів поїздів, які на шляху до Сум, Конотопа, Шостки та інших міст регіону, довезуть автобусними трансферами, наразі на безпечній відстані від місць уражень.
Працюємо із Сумською та Чернігівською обласними військовими адміністраціями, міськими головами Конотопа, Шостки, Ніжина, щоб оперативно організовувати трансфери. Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах УЗ,
– написав голова Укрзалізниці.
Росія обстрілює Сумщину та Чернігівщину: що варто знати?
У четвер, 9 жовтня, у мережі з'явилася інформація про те, що росіяни завдали удару по пасажирському потягу в Чернігівській області. Проте в Укрзалізниці спростували цю інформацію.
Тоді як на Сумщині внаслідок чергової російської атаки компанія організувала рух поїздів у напрямку області зміненими маршрутами. Укрзалізниця зазначила, що Росія знову атакує залізницю, але рух не припиняється.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що атаки на залізницю стали частиною російської стратегії знищення критичних об'єктів. Він підкреслив, що Україні потрібен єдиний контур протиповітряної оборони, здатний захистити всю територію країни.