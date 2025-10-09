Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Читайте також Ціль Росії – залізниця: експерт роз'яснив, як Україні захистити цивільні потяги
Як атака вплинула на рух поїздів?
Укрзалізниця попередила українців про зміни в маршрутах поїздів.
Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух – пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами,
– йдеться в повідомленні.
Зокрема, зміни стосуються потягів регіонального призначення:
- 895 Конотоп – Фастів;
- 888/887 Славутич – Київ-Волинський;
- 892 Фастів – Славутич.
Потяги приміського сполучення наразі курсують до станції Носівка, з неї також здійснюється відправлення.
Зазначається, що частина поїздів дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення. Це стосується напрямків:
- 787 Терещенська – Київ;
- 786 Київ – Терещенська;
- 113 Харків – Львів;
- 779 Суми – Київ;
- 116 Київ – Суми;
- 774 Жмеринка – Терещенська.
Пасажирів закликали стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці.
Що відомо про черговий обстріл Сумщини?
В ніч на 9 жовтня Сумщина опинилася під масованими ворожими ударами. Повідомлялося, що росіяни атакували громади регіону десятками ударних БпЛА та керованими авіабомбами.
Ворог бив по Степанівській, Сумській, Білопільській, Великописарівській, Комишанській та Миколаївській сільська громади.
Очільник ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ворожих дій є жертви. Зокрема, загинули: 40-річний чоловік – у Миколаївській громаді, 65-річний чоловік – у Великописарівській та 66-річний чоловік – у Білопільській громадах.