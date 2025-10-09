Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Як атака вплинула на рух поїздів?

Укрзалізниця попередила українців про зміни в маршрутах поїздів.

Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух – пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, зміни стосуються потягів регіонального призначення:

895 Конотоп – Фастів;

888/887 Славутич – Київ-Волинський;

892 Фастів – Славутич.

Потяги приміського сполучення наразі курсують до станції Носівка, з неї також здійснюється відправлення.

Зазначається, що частина поїздів дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення. Це стосується напрямків:

787 Терещенська – Київ;

786 Київ – Терещенська;

113 Харків – Львів;

779 Суми – Київ;

116 Київ – Суми;

774 Жмеринка – Терещенська.

Пасажирів закликали стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці.

Що відомо про черговий обстріл Сумщини?